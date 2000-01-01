 
+7(911)701-71-51
go@ahtilahti.ru
Instagram
встань и плыви!

SUP-серфинг
в питере

Маршруты на SUP-бордах по лучшим локациям города
SUP-сёрфинг (он же SUP(САП) boarding, он же Stand Up Paddling) и Stand Up Paddle Board, что можно перевести с английского как «стоя на доске с веслом») — стремительно набирающее популярность по всему миру направление активного отдыха на воде. Ведь для того, чтобы плыть на «доске» вам больше не нужны ни волны, ни ветер! Более того, научиться управлять SUP-бордом можно прямо в Санкт-Петербурге: САП сёрфинг в Питере — молодое, но бурно развивающее направление необычных и активных городских туров.
САП доска — это эволюция классического сёрфа под греблю с веслом. Направление начало зарождаться в 60х годах в США, но особую популярность и бурный рост пережило в середине нулевых и активно развивается до сих пор. С появлением надувных досок SUP-сёрфинг стал приживаться в странах, не имеющих выход к морю: на надувастиках здесь начинают плавать по рекам и озёрам. И не смотря на то, что надувные SUP-доски предназначаются в первую очередь для спокойной воды, особо активные райдеры уже катаются по порожистым горным рекам и ловят волны на морских побережьях, но всё это пока скорее исключение, нежели правило.
Освоить управление SUP-бордом в Питере достаточно просто: широкие и длинные надувные доски, ввиду своей устойчивости на воде, прекрасно подходят для новичков. Сап сёрфинг навсегда изменит ваше представление об отдыхе на воде и гребном спорте, а САП прогулка в компании с Ахтилахти поможет влюбиться в SUP и научит на нём путешествовать!

SUP-туры в Питере

Исторический центр
Старт: 06:00
На доске: 120 минут
Протяженность: 5 км
Сложность: Легкий

2900 рублей
Подробнее
Парковые острова
Старт: 11:00 и 19:30
На доске: 90-120 минут
Протяженность: 3 км
Сложность: Легкий

2000 рублей
Подробнее

Как купить?

1
Выбрать маршрут
В этом сезоне мы организуем 2 маршрута на SUP-бордах по Санкт-Петербургу, которые будут интересны и новичкам и продолжающим сёрферам.
2
Определить дату
Туры проводятся каждый день, а актуальное расписание на неделю мы публикуем в своих соцсетях: Вконтакте, Фейсбук и Инстаграм.
3
Оставить заявку
Заполнить форму заявки на странице тура, выбрав желаемую дату, количество билетов и указав необходимую информацию.
4
Оплатить картой
После обработки заявки мы отправим на ваш e-mail счёт, который можно оплатить банковской картой online.
Подарочный сертификат
SUP прогулку в СПб можно подарить своим друзьям и близким, купив сертификат.
Сертификат на прогулку на SUP-сёрфе по Питеру действителен в течение сезона, в котором он был приобретён. Использовать его предельно просто — достаточно связаться с нами любым удобным способом и выбрать дату участия в туре.
Не дарите вещи, дарите эмоции!
Подробнее
Кстати, у нас один из самых больших парков SUP-бордов в городе и каждый сезон мы организуем водные активности с SUP-бордами и каяками на корпоративных мероприятиях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Интересно? Подробности по ссылке ниже:
Корпоративным клиентам и event-агентствам
Больше фотографий
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ
Ограничения
— К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет
— Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей
— К участию в туре не допускаются граждане находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
— Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха
— К участию в туре не допускаются люди массой более 120 кг. Эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями и грузоподъёмностью SUP-борда
Безопасность
— Все группы сопровождает инструктор, имеющий большой туристический опыт и специальную подготовку
 — Один инструктор ведёт не более 6 участников
 — Индивидуально подобранные спасательные жилеты выдаются каждому из участников
 — Перед отплытием все участники проходят обязательный вводный инструктаж по технике безопасности
 — Маршруты и время старта туров рассчитаны таким образом, чтобы исключить плавание в высокий трафик судов на реках и каналах Петербурга, а также минимизировать любую опасность для участников на загородных маршрутах
 — Туры проводятся на надувных SUP-бордах Red Paddle Co 10`6 и 10`8: простых в управлении и достаточно устойчивых досках
Особенности тура
Специальная физическая подготовка не требуется, однако общую подготовку иметь, всё же, следует. Важно понимать, что гребля на SUP-сёрфе в СПб — это активный отдых. Мы обеспечиваем наши группы самым необходимым в этих турах — SUP-бордами, веслами, лишами и спасательными жилетами. Рекомендуем взять с собой два комплекта одежды: первый, в котором вы приедете и переоденетесь после тура, и второй для плавания на сапсёрфе.

Первый «сухой» комплект — это обычная городская одежда, дополненная комплектом нижнего белья и полотенцем

Второй «водный» комплект:
 — обувь, которую можно намочить (лучше — коралловые или неопреновые тапочки);
 — штаны или шорты (по погоде);
 — майку, рубашку или куртку (по погоде).

Обращаем ваше внимание, что в маршруты движения могут быть внесены изменения, в случаях:
 — изменения государственными органами порядка движения маломерных судов по рекам и каналам Санкт-Петербурга, а также в водоёмах Ленинградской области;
 — проведения технических работ, вызывающих полное или частичное перекрытие реки или канала по ходу следования группы;
 — по решению гида-инструктора, в случае неблагоприятных погодных условий (ветер силой от 7 м/с, гроза или волнение воды более 0,3 м);
 — по решению гида-инструктора, для упреждения или в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников тура.
Как оплатить
Перед оплатой потребуется оставить заявку, заполнив форму на странице тура. На этом этапе вы сможете выбрать дату участия и указать нужное количество билетов. После обработки заявки мы направим на указанный вами e-mail письмо со счётом, который можно оплатить банковской картой в интернете или через кассира в любом банке. Сразу после поступления денежных средств на наш расчётный счёт, вам будет отправлен чек об оплате и необходимая информация по туру.

ВНИМАНИЕ! Совершая оплату вы акцептуете (соглашаетесь с условиями и безоговорочно принимаете) публичную оферту ООО "Ахтилахти".
ПОДЕЛИТЕСЬ ТУРОМ!
Если вам понравился тур, поделитесь с друзьями. Вместе веселее!
СОВЕТУЕМ ТАКЖЕ
На каяках и байдарках по Питеру: исторический центр
Тур на байдарках по центру Санкт-Петербурга - новый взгляд на каякинг и активный отдых в городе на Неве.
Петербург на байдарках: по рекам, каналам и Неве утром
Откройте для себя Санкт-Петербург на байдарках: проплывите на каяках по рекам и каналам. Тур на байдарках по Неве с Ахтилахти навсегда останется в ваше памяти!
На байдарках по Санкт-Петербургу: парковые острова
Сплав на байдарках по зелёным парковым островам Санкт-Петербурга: Каменный, Елагин, Крестовский и Лопухинскому саду. Туры на байдарках по городу и каякинг в Питере
На байдарках и каяках по Ладоге и Ладожским шхерам
Туры и походы по островам Ладожского озера на байдарках и каяках, сплавы по Ладожским шхерам
Тур на байдарках и каяках по Санкт-Петербургу вечером
Вечерние туры на байдарках по Санкт-Петербургу: по реке Неве к крейсеру Аврора и Петропавловской крепости. Сплав на байдарках по Санкт-Петербургу вечером - оригинальный и активный вид отдыха в городе на Неве.
По Выборгскому заливу на байдарках, каяках и SUP-бордах
Туры, походы и экскурсии на байдарках, каяках и SUP-досках по Выборгу и Выборгскому заливу: сайменскому каналу, шлюзу Лавола, парку Монрепо, крепости Тронгзунд и соседним островам.
Made on
Tilda