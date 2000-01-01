Специальная физическая подготовка не требуется, однако общую подготовку иметь, всё же, следует. Важно понимать, что гребля на SUP-сёрфе в СПб — это активный отдых. Мы обеспечиваем наши группы самым необходимым в этих турах — SUP-бордами, веслами, лишами и спасательными жилетами. Рекомендуем взять с собой два комплекта одежды: первый, в котором вы приедете и переоденетесь после тура, и второй для плавания на сапсёрфе.



Первый «сухой» комплект — это обычная городская одежда, дополненная комплектом нижнего белья и полотенцем



Второй «водный» комплект:

— обувь, которую можно намочить (лучше — коралловые или неопреновые тапочки);

— штаны или шорты (по погоде);

— майку, рубашку или куртку (по погоде).



Обращаем ваше внимание, что в маршруты движения могут быть внесены изменения, в случаях:

— изменения государственными органами порядка движения маломерных судов по рекам и каналам Санкт-Петербурга, а также в водоёмах Ленинградской области;

— проведения технических работ, вызывающих полное или частичное перекрытие реки или канала по ходу следования группы;

— по решению гида-инструктора, в случае неблагоприятных погодных условий (ветер силой от 7 м/с, гроза или волнение воды более 0,3 м);

— по решению гида-инструктора, для упреждения или в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников тура.

